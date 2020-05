Mit 150 km/h unter Rotlichtmissachtung durch Wien gerast

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h ist in der Nacht auf Dienstag ein 25-Jähriger in Wien durch das Stadtgebiet gerast und hat dabei mehrere rote Ampeln missachtet. Zweimal konnten sich Fußgänger durch einen Sprung zur Seite vor dem Verkehrsrowdy in Sicherheit bringen, ein Lenker wurde zum Ausweichen genötigt. Nach einer Verfolgungsjagd stellten Polizisten den Serben - in einem Busch.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Frank Rumpe Unverantwortlicher Raser ohne Führerschein