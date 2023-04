Mit 200 km/h im Pinzgau durchs Ortsgebiet gerast

Ein 21-Jähriger ist mit bis zu 200 km/h über die Pinzgauer Straße (B311) und durch das Ortsgebiet Schwarzach gerast, ehe die Polizei ihn Sonntagfrüh stoppte. Der schwarze Pkw war bereits auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Villach durch stark überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer ignorierte Anhaltezeichen und raste über die Landstraße weiter, mit äußerst riskanten Überholmanövern und ohne Rücksicht auf den Gegenverkehr, berichtete die Polizei Salzburg.

Mehrere Streifen waren im Einsatz und konnten das Fahrzeug schließlich auf der Pinzgauer Straße im Bereich Klamm stoppen. Der 21-jährige Einheimische wies beim Alkotest 0,62 Promille auf und durfte nicht weiterfahren. Der Probeführerscheinbesitzer wird auch wegen Gemeingefährdung angezeigt.

Bei Drogen- und Alkoholkontrollen Samstagabend im Stadtgebiet Salzburg erwischten die Polizisten einen 25-jährigen Drogen- und einen 51-jährigen Alkolenker. Am selben Abend wurden bei einem Treffen der Tuning-Szene mit rund 100 Fahrzeugen im Bereich Saalfelden und Kaprun sowie später mit rund 130 Fahrzeugen beim Parkhaus Moserboden bei 1.422 Geschwindigkeitsmessungen 61 Übertretungen festgestellt. Sieben Lenker überschritten die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 30 km/h. Die Polizei erstattete unter anderem 23 Verwaltungsanzeigen, Tuner wie Zuseher verhielten sich laut Exekutive ruhig und kooperativ, um 1.30 Uhr löste sich die Zusammenkunft auf.

Bei einer Schwerpunktkontrolle Freitagabend in Perg in Oberösterreich überschritten 310 von 2.241 gemessenen Fahrzeugen die erlaubte Geschwindigkeit. Es gab zehn Anzeigen wegen technischer Mängel, eine Kennzeichenabnahme vor Ort und 17 Organmandate, zudem wurden fünf Alkolenker erwischt. Die BH Perg stellte Strafbescheide in der Höhe von 5.200 Euro aus, berichtete die Polizei am Sonntag.