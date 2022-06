Mit 35,5 Grad neuer Juni-Temperaturrekord in Vorarlberg

In Österreich haben sich die Temperaturen am Sonntag an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. In Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert sogar knapp übertroffen: 36,5 Grad war es um 15.00 Uhr in Feldkirch heiß. Am 30. Juni 1950 schwitzte man dort bei 36,3 Grad. Verbreitet wurden im ganzen Land bereits zu Mittag um die 30 Grad gemessen, berichtete die ZAMG. Selbst in 2.000 Meter Höhe hatte es noch um 20 Grad.

SN/APA/THEMENBILD/REINHARD HÖRMANDI Abkühlung im Wasser angesagt