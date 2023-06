Mit "Bewegt im Park" im Sommer kostenlose Sporteinheiten

Um dem Bewegungsmangel in der Bevölkerung entgegen zu treten, startet wie jedes Jahr die Initiative "Bewegt im Park". Seit 12. Juni werden 9.000 kostenlose Sporteinheiten wohnortnah in allen Bundesländern angeboten. Allein in Wien werden von Juni bis September 148 Kurse an öffentlichen Standorten stattfinden. Auch wenn Österreich eine Sportnation sei, gehört der Breitensport als niederschwelliges Angebot gefördert, sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne).

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Kogler unterstützt niederschwelliges Bewegungsangebot