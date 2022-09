Mit BJ.1 neue Omikron-Subvariante in Österreich aufgetaucht

Die Gecko-Kommission hat sich in ihrer dieswöchigen Sitzung zur aktuellen Corona-Lage mit einer neuen Omikron-Subvariante auseinandergesetzt, die Anfang September erstmals in Österreich nachgewiesen wurde. Bei BJ.1 handelt es sich um eine Spielart von BA.2.10.1, die eine große Zahl zusätzlicher Mutationen am Spike-Protein aufweist. Die Anzahl und der Ort der Mutationen von BJ.1 deuten auf starke Immunfluchteigenschaften hin.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Sequenzieren wies neue Omikron-Subvariante in Österreich nach