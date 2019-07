Mit dem Zeugnis Geschenke einsammeln

Ob Strandtücher, Kinotickets oder eine Fahrt mit der Sommerrodel: Mit dem Zeugnis lassen sich auch heuer wieder einige "Goodies" erschnorren.

Jedes Jahr nutzen insbesondere Handel und Freizeiteinrichtungen die Zeugnisverteilung für einen Marketingauftritt und verteilen für die Noten kleine "Goodies". Gab es einst nur für Einser eine Zuwendung, geht man mittlerweile auch mit einem Nicht Genügend nicht mehr leer aus. Also einfach das Zeugnis einpacken und absahnen. Hier ein paar Hinweise, was man alles ergattern kann:

Ins Kino: Wer am Freitag mit seinem Jahreszeugnis in ein Cineplexx-Kino in Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Kärnten kommt, zahlt, was im Zeugnis steht. Das bedeutet: Mit einem Einser in Mathematik zahlen Schüler nur 1 Euro, mit einem Zweier 2 Euro, einem Dreier 3 Euro und so fort.

Das Angebot gilt für Schülerinnen und Schüler aus Volksschule, Hauptschule, AHS, einer berufsbildenden höheren Schule oder einer Berufsschule. Einfach an der Kinokassa das diesjährige Original-Jahreszeugnis vorweisen und den vergünstigten Ticketpreis zahlen. Die Aktion gilt für alle Kinder- und Jugendfilme Filme, die bis einschließlich 17:30 Uhr starten. Ausgenommen sind Sondervorstellungen, IMAX, Mx4D, Supreme, Onyx LED, Dolby Cinema, D-Box und Premium. Aufschlag fur Filme mit Überlänge sowie allen Sitzplatzkategorien (Cinegold).

Strandtuch, Frisbee & Pop-Socket: Im Europark in Salzburg und dem Forum eins am Hauptbahnhof wird der Schulsschluss groß zelebriert. Im Europark können sich Schüler ab 10 Uhr gegen Vorlage ihres Jahreszeugnisses ein "cooles, gebrandetes Strandtuch mit Fransen" holen. Für die Kleineren gibt es Frisbee. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Zudem gibt es im Europark bis 21 Uhr ein Rahmengpromm mit Watersoccer, einem Tattoo-Station, an der man sich seine Haut mit der Airbrushpistole verschönern lassen kann, dazu Mini-Tischtennis, DJ mit Karaoke, einen VW-Spar-Eis-Bully, an dem gratis Eis und Sunkiss-Sonnencreme verteilt wird, XXL Entenfischen und eine Fotobox.

Die Schulschlussfeier im Forum 1 startet ebenfalls um 10 Uhr. Hier gibt's fürs Zeugnis eine Pop-Socket fürs Smartphone. Fürs Amüsement sorgt eine Selfie-Box.

Sonnenbrille oder Schwimmreifen: Auch in den Intersport-Filialen gibt es Nützliches für die heißen Sommertage. Wer sein Zeugnis mithat - egal, wie es ausgefallen ist - kann gratis eine Sonnenbrille oder einen Schwimmreifen mit nach Hause nehmen.

Sommerrodeln: Gleich das ganze Wochenende, von Freitag bis Sonntag, können Schülerinnen und Schüler von 6 bis 15 Jahren gratis mit dem Keltenblitz auf dem Dürrnberg bei Hallein über den Zinken rodeln. Gegen Vorlage des Zeugnisses - Original oder Kopie - gibt es eine Freifahrt.

Quelle: SN