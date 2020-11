Mit der Zahl der Infizierten steigt die Todesrate

Das Alter der Covid-19-Patienten nimmt zu - damit gibt es mehr schwere Krankheitsverläufe.

Erstmals gab es in der Coronapandemie mehr als 100 Tote innerhalb eines Tages. Exakt waren es 109 Personen, die in den vergangenen 24 Stunden mit Covid-19 starben. "Die hohen Fallzahlen der vergangenen Wochen machen sich nun auch bei den Todesfällen bemerkbar", sagt der Gesundheitsökonom und Systemanalytiker der Gesundheit Österreich (GÖG), Florian Bachner. Derzeit sterben etwa 0,5 Prozent der Patienten, die an Covid-19 erkranken. Dieser Prozentsatz sei noch deutlich niedriger als im Frühjahr. Damals stieg die Todesrate zeitweilig auf 4,2 Prozent. ...