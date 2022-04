Mit fünf Jahren saß er erstmals auf dem Schoß des Pfarrers

Ein Wiener wurde zwölf Jahre lang von einem pädophilen Pfarrer missbraucht. Die schrecklichen Bilder holen ihn immer wieder ein. Als einziges Opfer wagte er es, die Erzdiözese zu klagen.

Er ist 51 Jahre alt und hat schon 500 Stunden Psychotherapie hinter sich. Arbeiten kann er seit dem Jahr 2001 nicht mehr. Wenn er nervös ist oder über seine traumatischen Erlebnisse erzählt, beginnt seine Stimme zu stocken. Er selbst sagt, dass er dann stottert. Franz Huber (Name geändert) erinnert sich an Details, die er gern nie erlebt hätte. An das typische Duftwasser seines Peinigers. "Wenn ich es gerochen habe, hat es mir die Haare aufgestellt." Oder die spezielle Badehose, die ...