Eine Hundebesitzerin hat am Sonntag einen am Ortsrand von Dreihütten (Bezirk Oberwart) ausgelegten, präparierten Tierköder gefunden. Es handelte sich um ein Stück Wurst, das mit mehreren Heftklammern versehen worden war, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit. Bisher sei noch kein Tier zu Schaden gekommen, Hundebesitzern werde allerdings zu besonderer Vorsicht geraten.

Quelle: APA