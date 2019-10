Mit Klima-Rebellen unterwegs: "Es ist fünf nach zwölf"

"Die Erde brennt", rufen sie und bringen die Salztorbrücke in Wien zum Beben. Klimaaktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" haben die Bundeshauptstadt in dieser Woche zum Schauplatz von Protestaktionen gemacht. Die SN haben sich unter die Rebellen gemischt und nachgefragt: Wie ticken die Aktivisten? Wer steckt hinter dieser Bewegung und wie weit sind sie bereit zu gehen? Ein Student und eine zweifache Mutter berichten von ihrer Nacht im Gefängnis.

"Extinction" schreit eine junge Aktivistin Mittwochabend auf der Salztorbrücke in Wien. "Rebellion" hallt es im Chor von allen Seiten. Das war das Stichwort. Etwa fünf Demonstranten blockieren mit Bannern die Brücke. Dahinter warten bereits hundert weitere, sie tragen Blumentöpfe, Baumstämme und übergroße Holzuhren, die auf fünf nach zwölf gestellt sind. Fast im selben Moment ertönen Sirenen. Sechs Polizeiwägen fahren mit Blaulicht vor. 30 Polizeibeamten, mit Helmen und Waffen ausgerüstet, kesseln die Demonstranten zu beiden Seiten der Brücke ein. Die Aktivisten halten sich an den Händen, setzen ihre Sprechchöre fort. Eine Drohne kreist in etwa 30 Metern Höhe um das Geschehen. Es ist windig, ungemütlich, immer wieder fallen einzelne Regentropfen. Dann gehen die Rebellen langsam zurück, stellen ihre Blumentöpfe nieder und beginnen "The lion sleeps tonight" zu singen. Vier Männer seilen sich von der Bücke ab und baumeln nur wenige Meter über der Donau. "Rebellion für das Leben" steht auf einem ihrer Banner.

Ziviler Ungehorsam für den Klimaschutz

Eine junge Mutter mit ihrem zweijährigen Sohn, ein Pensionist, der Flyer verteilt an die wenigen Passanten, die sich noch über die Brücke trauen und eine 21-jährige Studentin im bauchfreien Top, die am Asphalt liegt, beide Arme in die Luft gestreckt: ihre Geschichten sind unterschiedlich, ihre Ängste aber sind dieselben, die sie an einem Wochentag dazu treiben, bei Nieselregen und Windböen auf einer Brücke zu sitzen. Sie sind Teil der Bewegung Extinction Rebellion, oder kurz "XR", was übersetzt "Rebellion gegen das Aussterben" bedeutet. Sie blockieren Straßen, besetzen öffentliche Plätze und lassen sich, wenn nötig, sogar verhaften. Ziviler Ungehorsam - so lautet also die Devise dieses internationalen Bündnisses, das in Großbritannien im Zuge der Fridays-for-Future-Bewegung entstanden ist. Seither sind sie in mehr als 50 Ländern aktiv. In London haben die Rebellen von XR bereits ein Bankgebäude sowie das Parlament besetzt und geplant, den Flughafen lahmzulegen.

Eine Nacht im Gefängnis: "Endlich bin ich aus meiner Scheinwelt ausgebrochen."

Die von XR ausgerufene weltweite Rebellionswoche begann am Montag, dem 7, Oktober, in Wien mit 75 Verhaftungen und über 40 Anzeigen. Etwa 200 Aktivisten hatten die Kreuzung am Getreidemarkt blockiert und legten den Verkehr lahm. Nach zwei Stunden begann die Polizei mit der Räumung. All jene, die nach mehrmaliger Vorwarnung nicht aufgestanden waren, wurden von den Polizisten weggetragen. Keiner hat sich gewehrt, alles lief reibungslos, beinahe als hätten sie das geübt. Und tatsächlich: jeder Teilnehmer von XR absolviert vor seiner ersten Aktion ein Training, bei dem das "Weggetragen werden" mit geschulten Kommunikationstrainern durchgespielt wird. Sie dürften keine Waffen bei sich tragen, keine körperliche oder verbale Gewalt gegenüber den Polizeibeamten ausüben, wie eine Architektin und zweifache Mutter erzählt, die am Montag bis nach Mitternacht am Revier in der Roßauer Lände festgesessen war. Die Durchsuchung am Revier empfand sie als befremdlich. Die Frauen mussten sich nackt ausziehen, ihre Kleidung wurde gescannt und alle Körperöffnungen kontrolliert, erzählt sie. "Das war übertrieben." Trotzdem steht sie am Mittwoch wieder hier und harrt bis spät abends auf der Salztorbrücke aus.



Ein 24-jähriger Kunststudent aus Vorarlberg mit runder Brille und kariertem Schal hätte niemals gedacht, einmal ins Gefängnis zu kommen, doch das sei es ihm wert gewesen, erzählt er mit leuchtenden Augen. "Endlich bin ich aus meiner Scheinwelt ausgebrochen und kann mir nicht vorwerfen, untätig gewesen zu sein." Seinen Namen wolle er lieber nicht nennen, schließlich sei er ohne Anzeige davon gekommen. Wenn die Identität nicht festgestellt werden kann, wird man auch nicht angezeigt. Den Teilnehmern wurde im Vorfeld bereits geraten, keinen Ausweis bei sich zu tragen. Strafzahlungen von 150 Euro drohen den Aktivisten bei der ersten Festnahme, ab dem zweiten Mal oder, wenn eine organisatorische Funktion nachgewiesen werden kann, sogar bis zu 700 Euro.

Studentin: "Das hat voll mein Leben verändert. Voll."

Die Blockade der Salztorbrücke verwandelt sich mehr und mehr zu einem launigen Get-together. Einige bauen Zelte auf, lassen ihr Gesicht bemalen und tragen Sonnenblumen vor sich her. Eine als Panda bemalte 54-Jährige fühlt sich in ihre Jugend zurückversetzt, wo sie an der Besetzung der Hainburger Au teilnahm: "Die Stimmung war sehr ähnlich." Eine 21-jährige Studentin aus Bayern drückt Passanten einen Flyer in die Hand. Es gebe viel zu tun, wie sie sagt, man müsse mehr Leute für die Bewegung rekrutieren. Ob man denn nicht zu einem Extinction-Talk kommen möchte, fragt sie. "Das hat voll mein Leben verändert. Voll."



Die Polizei bleibt dieses Mal auf Abstand. Niemand wird weggetragen oder verhaftet. Durch eine Umleitung hatte die Aktion kaum Auswirkungen auf den Wiener Stadtverkehr. Laut dem Polizeisprecher Paul Eidenberger entscheiden sie von Fall zu Fall, ob, wann und wie geräumt wird. "Wenn erforderlich, kann eine sofortige Räumung vollzogen werden. Oder wir lassen sie sitzen, bis sie schwarz werden."

Werden Blumentöpfe reichen?

In Großbritannien zeigen sich die Rebellen von XR weitaus radikaler: Sie besetzen Banken, das britische Parlament und planen, den Londoner Flughafen lahm zu legen. Verglichen damit zeigen sich die Rebellen in Österreich bislang friedfertig. Ihre Demos erregen gerade so viel Aufmerksamkeit, um im Gespräch und gleichzeitig im gesetzlichen Rahmen eines demokratischen Rechtsstaates zu sein. Sie lehnen jede Art von Gewalt ab, das sei ihre rote Linie, beteuern die Aktivisten von XR. "Wir wollen die Leute ja gar nicht nerven", sagt ihr Pressesprecher Paul Sajovitz. Der Biologiestudent macht klar: "Auch mir wäre es lieber, mich nicht in Gefahr zu begeben, aber weltweit gehen tausende Menschen auf die Straßen und nichts passiert. Daher müssen wir Druck auf die Politik und die Bevölkerung ausüben."



Werden Blumentöpfe und Holzuhren reichen, um die von ihnen adressierten Konzerne und Politiker wachzurütteln? Was ist der nächste Schritt? Auf die Frage, ob künftig größere Aktionen wie Besetzungen von Gebäuden, Flughäfen oder dem Parlament geplant sind, sagt Pressesprecher Sajovitz: "Nein, das ist heikel, die Polizei würde das sofort unterbinden. Wir organisieren in Arbeitsgruppen lieber kleinere Aktionen, die friedlich verlaufen. Wir sind keine Randalierer."



Trotz all der inneren Aufgeregtheit, die sie umtreibt, präsentieren sich die Aktivisten friedlich, beinahe beschwingt vom Rausch der Rebellion. Es war mehr Fest als Protest. Langsam wird es dunkel, die Brücke bebt spürbar ob der tanzenden, hüpfenden Menge. Ihr Schlachtruf hallt noch in den Ohren nach. Es ist spät, laut Ansicht der Klimarebellen zu spät. Zeit also, die Blumentöpfe wieder einzupacken, in das protestfreie Leben zurückzukehren und der Politik die Klinke in die Hand zu drücken.