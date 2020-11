Anamaria Stecher lässt sich vom neuerlichen Lockdown im Handel nicht bremsen. Sie eröffnet im Dezember eine Parfümerie in der Salzburger Altstadt.

Coronakrise hin, Wirtschaftskrise her. Diese Chance habe sie sich nicht entgehen lassen können, sagt Anamaria Stecher, schaut hinüber zum Festspielhaus und zur Pferdeschwemme und schwärmt: "Eine Immobilie in dieser Lage findet man nicht alle Tage, ich habe mich sofort in das Haus verliebt." Sobald der zweite Lockdown vorüber ist, wird die 30-Jährige am Herbert-von-Karajan-Platz in der Salzburger Altstadt auf zwei Etagen eine Parfümerie eröffnen. Das Geschäft hat auch einen Eingang in der Getreidegasse.

In Salzburgs berühmtester Gasse war ...