Mit Söhnen Cannabis geraucht: Kein Prozess gegen Schellhorn

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen NEOS-Landeschef Sepp Schellhorn eingestellt. Der Nationalratsabgeordnete hatte Anfang März in einer Wahlkampfdiskussion in Zell am See vor rund 600 Schülern gestanden, nicht nur für die Legalisierung des Konsums von Cannabis zu sein. Er habe mit seinen beiden Söhnen gemeinsam auch einmal einen Joint im Auslandsurlaub geraucht.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Schellhorn rauchte Cannabis "im Ausland"