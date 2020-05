Mit Sprühnebel, ohne Autos: Wien bekommt 22 "coole Straßen"

In Wien werden diesen Sommer 22 "Coole Straßen" eingerichtet. Statt parkender und fahrender Autos gibt es ab 22. Juni in den betreffenden Abschnitten dann Bänke, Rollrasen und Sprühnebel. Während 18 Projekte mit 20. September wieder auslaufen, werden vier Straßen zu dauerhaften "Coolen Straßen Plus" umgebaut, kündigte Planungsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Dienstag an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Vizebürgermeisterin Birgit Hebein