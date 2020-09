Mit Straßenkreide "für eine lebenswerte Welt" am Heldenplatz

Kinder, Jugendliche und Familien haben am Donnerstag am Wiener Heldenplatz aufgezeigt, wie "eine lebenswerte Welt" aussehen könnte: SOS-Kinderdorf und Fridays for Future hatten ab dem frühen Nachmittag zu einer Straßenkreide-Malaktion aufgerufen, die bis in den Abend dauern sollte. Mit bunten Kunstwerken für Umweltschutz und gegen den Klimawandel wurde der Boden für den großen Klimastreik am Freitag bereitet: Groß und Klein zeichneten mit Kreide Bäume, Schaukeln, Regenbögen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Kinder und Jugendliche mit klaren Botschaften