Mit viel Technik Führerscheine erschwindelt

2000 Euro zahlten ausländische Prüflinge, um an die Lenkerberechtigung zu kommen. Sie wurden dafür mit Minikameras und In-Ohr-Kopfhörern ausgerüstet.

In der Steiermark ist ein groß angelegter Betrug bei Führerscheinprüfungen aufgeflogen. Erst am vergangenen Donnerstag ertappte die Polizei einen Afghanen (35). Es ist nur einer von 68 Fällen, bei denen mithilfe von Spionageausrüstung bei Führerscheinprüfungen geschummelt worden sein soll. Die Betrügereien soll ein Syrer (34) eingefädelt haben, der wegen anderer Delikte bereits in Haft sitzt. Insgesamt wird gegen 90 Personen ermittelt.

Nach Angaben der Polizei hatte es mehrere Hinweise gegeben, dass in der Steiermark auf technisch höchst anspruchsvolle ...