Mitarbeiter zweigte tausende Liter Diesel im Burgenland ab

Ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Transportunternehmens in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) im Burgenland hat im Zeitraum von mehreren Monaten einige tausend Liter Diesel von seinem Arbeitgeber abgezweigt und in Ungarn günstig weiterverkauft. Seine 34-jährige Frau half ihm dabei. Die beiden Ungarn wollten dadurch ihre finanzielle Situation aufbessern, teilte die Polizei am Montag mit.

SN/APA (Symbolbild)/ROLAND SCHLAGER Der Verdächtige verkaufte den Diesel in Ungarn weiter