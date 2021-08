Im SN-Podcast "Mitgekocht" folgt Gastro-Redakteur Peter Gnaiger den heimischen Köchinnen und Köchen - und zwar bis in die Küche. Und schaut Ihnen nicht nur über die Schulter, sondern auch in die Pfannen und Kochtöpfe.

Walter Grüll macht in Grödig weltberühmten Kaviar, aber noch viel mehr. Er hat in einem Meerwasserbecken Schatzkisten voller Köstlichkeiten - und die zwei passenden Köche dazu. Wir haben unsere Köpfe (fast) in die Aquarien gesteckt.