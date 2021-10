Mitgekocht: Diesmal geht es um scharfe Sachen. Bei Gökhan Gürel geht es auch um gegrilltes Fleisch. Vor allem aber um Gastfreundschaft und ein großes Herz.

"Opa Jimmi" sitzt wieder in seinem Eck. Natürlich heißt er nicht wirklich so, aber hier im Ala Turka kennen ihn alle unter diesem Spitznamen. Der Pensionist ist seit Jahrzehnten in Österreich, sein Deutsch ist einwandfrei, seine Pension winzig. "Der Gökhan ist ein guter Mensch", sagt der Opa und rückt seine graue Schiebermütze gerade. "Und guten Menschen, denen wird auch Gott immer helfen."

Gökhan Gürel muss lachen, dann tätschelt er Opa Jimmi den Bauch. "Ich hole ihn ab und ...