Mitinsassinnen attackiert: Acht Jahre Haft und Einweisung

Eine 41-Jährige, die in der Justizanstalt Schwarzau (Bezirk Neunkirchen) in Niederösterreich Mitinsassinnen attackiert haben soll, hat am Dienstagabend am Landesgericht Wiener Neustadt acht Jahre Haft erhalten. Zudem wurde die Frau aus der Steiermark in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist nach Angaben des Landesgerichts nicht rechtskräftig.

SN/APA/SOPHIA KILLINGER Das Urteil gegen die Steirerin ist noch nicht rechtskräftig