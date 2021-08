Mittlerweile 326 Covid-Patienten in Spitalsbehandlung

Durchaus besorgniserregend im Steigen begriffen sind die Zahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Österreich. 326 Covid-Patienten mussten am Samstag in den Spitälern behandelt werden, ein Anstieg um 25 binnen 24 Stunden und der höchste Wert seit 12. Juni. 1.328 Neuinfektionen meldeten Innen- und Gesundheitsministerium binnen eines Tages, um 70 mehr als am Freitag. Das entsprach dem höchsten Wert seit 7. Mai.

Die jüngsten Infektionszahlen lagen damit deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.081). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt mittlerweile in Österreich 84,7 Fälle je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: in Deutschland erreichte die Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag 51,6.

70 an Covid-19 Erkrankte wurden am Samstag in Österreich auf Intensivstationen behandelt, um zwei weniger als am Freitag. Allerdings ist die Anzahl der intensivpflichtigen Covid-Patienten innerhalb einer Woche um 19 gestiegen.

Mit Samstag gab es in Österreich 11.748 aktive Fälle, um 612 mehr als am Freitag. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 652.896 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 716 wieder gesund. In den vergangenen sieben Tagen wurden neue Todesfälle registriert, seit Freitag kam kein weiterer dazu. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 10.761 Menschen in Österreich das Leben gekostet. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 120,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

469.788 PCR- und Antigenschnell-Tests wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet. Davon waren 91.861 aussagekräftige PCR-Tests, deren Positiv-Rate betrug 1,4 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche, als durchschnittlich 1,7 Prozent der PCR-Tests positiv ausfielen.

23.960 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses rund 5,431 Millionen Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten, was 60,8 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Rund 5,104 Millionen und somit 57,1 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 67,9 Prozent. In Niederösterreich sind 63,7 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 60,9 Prozent. Nach Tirol (60), Wien (59,2), Vorarlberg (58,9), Kärnten (57,3) und Salzburg (57,2) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,4 Prozent - diese Zahlen beziehen sich allerdings noch auf den Freitag.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 107,7, gefolgt von Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg (105,4, 93,8 bzw. 92,7). Danach folgen Tirol (73,3), die Steiermark (71), Niederösterreich (67,5), Kärnten (53,4) und das Burgenland (47,3).