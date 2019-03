Mobbing an AHS: Kein Lehrerrauswurf in letzten fünf Jahren

Die Debatte um Mobbingvorwürfe an einer Wiener AHS, die inzwischen zur Suspendierung der betreffenden Lehrerin geführt haben, hat am Freitag den Landtag erreicht. In der Sitzung wollten die NEOS von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) wissen, wie viele Pflichtschullehrer in den vergangenen fünf Jahren wegen Mobbings entlassen worden seien. Kein einziger, so die Auskunft des Ressortchefs.

SN/APA/dpa/Monika Skolimowska Wiener Bildungsstadtrat gab im Landtag Auskunft zu AHS-Vorfall