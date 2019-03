Mobbing an Schule - Umstrittene AHS-Lehrerin suspendiert

Eine in den vergangenen Wochen mit Mobbingvorwürfen konfrontierte AHS-Lehrerin ist mit sofortiger Wirkung vorläufig suspendiert worden. Dies bestätigte am Dienstag Matias Meissner, der Sprecher der Wiener Bildungsdirektion. Am Montag war ihrem Anwalt ein entsprechendes Schreiben übergeben worden. Die Pädagogin ist bereits nicht mehr am Schulstandort.

