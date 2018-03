Mobiles WC in die Luft gesprengt - Cobra rückte aus

Die Ursache für jenen lauten Knall in Pasching (Bezirk Linz-Land), der am Donnerstagabend für einen Cobra-Einsatz gesorgt hat, ist offensichtlich geklärt: Unbekannte haben mit einer Zylinder- oder Rohrbombe eine mobile Toilettenkabine in die Luft gesprengt, teilte die Polizei OÖ Freitagnachmittag mit.

Ein Mann hatte den Lärm gehört und wenig später seinen Nachbarn mit einer Waffe vor dem Haus stehen sehen. Dieser habe aber wohl nicht geschossen. Da gegen den 32-Jährigen allerdings ein Waffenverbot bestand, wurde das Sondereinsatzkommando angefordert.