Mobilitätsplan soll bis 2040 Klimaneutralität ermöglichen

In Österreich soll bis zum Jahr 2040 Klimaneutralität erreicht werden. Rund 30 Prozent der heimischen Emissionen kommen aus dem Verkehrsbereich. Um die Klimakrise zu bewältigen, braucht es umfassende Änderungen. Diese sollen mit dem Mobilitätsmasterplan 2030 umgesetzt werden. Fünf Ziele sollen den Weg in Richtung sauberen Verkehr aufzeigen und ermöglichen, hieß es bei der Vorstellung des Regierungsplans bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden