Mögliche Ursachen für Waldbrand in NÖ nahe Wien ermittelt

Nach einem großen Wald- und Flurbrand am Sonntag in Seyring, einem Teil von Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg), haben die Ermittlungen drei mögliche Auslöser ergeben. Das Feuer könnte durch einen unachtsam weggeworfener Zigarettenstummel, eine weggeworfene Glasflasche oder Glasscherben verursacht worden sein, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Montag auf APA-Anfrage. Rund 25 Hektar Fläche wurden durch die Flammen zerstört. Die Feuerwehr stand im Großeinsatz.

BILD: SN/APA/PRESSETEAM BFKDO KORNEUBURG/ Rund 25 Hektar waren vom Brand betroffen