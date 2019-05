"Mogli" verstärkt Fuchs-Duo im Wiener Tierschutzverein

Das Fuchs-Duo des Wiener Tierschutzvereins (WTV), "Django" und "Hilde", hat Verstärkung durch einen Artgenossen bekommen. "Mogli", ein etwa drei Monate altes, männliches Jungtier wurde in Sollenau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) am Straßenrand gefunden und in den WTV nach Vösendorf gebracht, wurde am Mittwoch mitgeteilt.

SN/APA (WIENER TIERSCHUTZVEREIN)/UN "Mogli" ist wohlauf