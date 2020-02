Zwei Mopedfahrer sind am Freitagnachmittag vor einer Polizeikontrolle in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) geflüchtet. Die beiden waren laut Polizei ohne Kennzeichen unterwegs gewesen. Die Beamten fuhren den Mopedfahrern nach. Ein Polizist in Zivil stellte sich in den Weg. Die beiden fuhren aber auf ihn los, so dass dieser sich mit einem Sprung zur Seite retten musste.

Verletzt wurde niemand. Die Fahndung nach den zwei Mopedfahrern blieb vorerst ohne Erfolg. Quelle: APA