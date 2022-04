Mopedlenker raste Polizei in Kärnten mit über 100 km/h davon

Ein 18-jähriger Mopedlenker aus Kärnten hat sich am Mittwochnachmittag in St. Veit an der Glan eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zwei Polizeibeamten waren auffällige Umbauten an dem Moped aufgefallen, sie versuchten, den Lenker anzuhalten. Der 18-Jährige raste aber mit mehr als 100 km/h durch das Ortsgebiet davon. Erst als das Moped so beschädigt war, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, wurde er gestellt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

