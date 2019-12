Mops wurde Mädchen in Wien-Leopoldstadt geraubt

Schrecksekunde für zwei Schülerinnen, die Montagnachmittag mit ihrem Mops in Wien spazieren waren: Der Hund wurde in der Leopoldstadt beim Gassigehen von einer Unbekannten geschnappt. Bisher konnte das Tier und seine Entführerin nicht gefunden werden. Die Frau rannte mit dem Mops Richtung Brigittenau, berichtete die Polizei am Dienstag.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Sophia Kemb Eine Unbekannte schnappte sich den Hund