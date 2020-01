Mord, Brandstiftung und Betrug: Prozess gegen drei Frauen in Klagenfurt

Unter großem Medieninteresse hat am Montag ein Geschworenenprozess am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei angeklagten Frauen Mord, Brandstiftung und Betrug vor. Im Zentrum steht der Mord an einer 72-jährigen Villacherin im Oktober 2018. Der Vorsitzende des Senats, Richter Dietmar Wassertheurer, hat vorerst drei Verhandlungstage angesetzt.

SN/APA/DANIEL RAUNIG Am Montag, 13. Jänner 2019, hat am Landesgericht in Klagenfurt ein Geschworenenprozess gegen ein Kärntner Frauentrio begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei angeklagten Frauen Mord, Brandstiftung und Betrug vor. Im Zentrum steht der Mord an einer 72-jährigen Villacherin im Oktober 2018.