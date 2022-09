Mord-Prozess in Leoben: Angeklagte geständig

Eine 53-Jährige muss sich seit Donnerstag im Landesgericht Leoben wegen Mordverdachts verantworten. Die Frau soll im Jänner im obersteirischen Gröbming auf ihren Bekannten (63) mit einem Messer eingestochen und ihn so schwer verletzt haben, dass er innerlich verblutet ist. Die Beschuldigte gab an, dass sie sich zwar nicht an die Tat erinnere, weil sie so stark betrunken war, aber sie übernehme Verantwortung für den Tod ihres Bekannten und "besten Freundes", wie sie sagte.

SN/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KOR Slowakin kann sich an Tat nicht erinnern