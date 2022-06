Mord und Selbstmord: 2022 schon elf Fälle

Warum jemand die Entscheidung trifft, den Partner und anschließend sich selbst zu töten, kann vielerlei Ursachen haben.

In Groß-Enzersdorf bei Wien hat am Montag ein 80-jähriger Mann seine 83-jährige Frau erschossen. Anschließend verständigte er den Notruf und teilte der Polizei mit, dass er die Tat begangen hat und dass er sich nun auch selbst erschießen werde. In dem Gespräch soll auch die Rede davon gewesen sein, dass beide Eheleute krank gewesen seien. In der Folge rückte eine Verhandlungsgruppe sowie das Einsatzkommando Cobra aus - fand in dem Haus jedoch nur noch zwei leblose Körper vor. Der 80-Jährige hatte sich mit einer Faustfeuerwaffe selbst getötet. Es wurde auch ein Abschiedsbrief gefunden, in dem ebenfalls Krankheit angeführt wurde - und die somit das Motiv der Tat sein dürfte.

Insgesamt elf Mal gab es im Jahr 2022 einen Mord plus darauffolgenden Suizid. Hohes Alter in Zusammenhang mit einer Erkrankung war dabei die häufigste Ursache.

"Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob es eine gemeinsame Entscheidung war aus dem Leben zu scheiden", stellt der Wiener Psychotherapeut Peter Battistich vorab in den Raum. Oder ob es sich quasi um eine Entscheidung ohne vorherige Absprache handelte. "Bei alten Menschen, die auch noch krank sind, erfolgt dieser erweiterte Suizid fast immer auf Basis einer Depression", so der Experte. Auslöser dafür können unter anderem Einsamkeit und Ausweglosigkeit sein.

Anders gelagert sei hingegen der Fall eines 57-Jährigen, der Mitte Mai in Wien-Landstraße seine 87 Jahre alte Mutter und dann sich selbst getötet hatte. Hier ortet Battistich ein "langes Leiden", das der Tat vorausgegangen ist. Es kommt quasi zu der Situation, wo sich der Sohn sagt: Ich halte das nicht mehr aus - ich kann aber auch nicht weg. Da entsteht eine immense innere Spannung. Das ist im Endeffekt eine extreme Bindungsstörung."

Offenbar aus Eifersucht tötete am 31. Mai in Reutte (Tirol) ein 18-Jähriger seine 17-jährige Freundin mit Messerstichen - und sprang danach von einer Brücke 114 Meter in die Tiefe. Laut dem Gerichtspsychiater Reinhard Haller wären hier "sehr starke Emotion und eine enorme Verzweiflung auf Täterseite im Spiel gewesen. Es habe sich um einen "erweiterten Mord" gehandelt. Der junge Mann hatte sich an der Freundin rächen und dann so nicht mehr leben wollen. Nur wenige Tage später, Anfang Juni, erschoss in Schladming ein 87-jähriger Landwirt seine 78-jährige Ehefrau im Schlaf - und danach sich selbst. Grund dafür war die schlechte Gesundheit des 87-Jährigen.

Battistich, Klinischer Psychologe am Otto Wagner- und Wilhelminenspital sowie Gutachter, verweist aber auch auf Fälle von Mord und Selbstmord, in denen das Motiv nicht Krankheit und Verzweiflung war, sondern narzisstische Kränkung durch ein sehr traditionelles Mann-Frau-Rollenbild. Solche Männer würden Frauen grundsätzlich als Bedrohung sehen - "vor allem dann, wenn diese eigenständig sind und widersprechen".

Bluttaten aus solchen Motiven seien jedenfalls "keine vom Himmel fallenden Aktionen, wo jemand plötzlich seine Selbstkontrolle verliert", analysiert Psychologe Battistich. "Dazu entwickeln solche Männer eine Paranoia, dass die Frau eine Affäre hat. Das ist ein Ausdruck der eigenen Minderwertigkeit." Die Macht der Kränkung erzeuge eine "so starke innere Spannung, die eine derartige Übersprungshandlung erzeugt. Man rennt praktisch blind ins eigene Verderben".