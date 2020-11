Mordalarm in Meidling: Schwerverletzter Mann lag auf Straße

Mordalarm in Wien: Ein Passant entdeckte am Mittwochnachmittag auf offener Straße in Meidling einen schwerst verletzten, nicht ansprechbaren Mann. Die alarmierte Polizei leistete noch Erste Hilfe, im Rettungswagen verstarb der Mann jedoch. Fremdverschulden wurde nicht ausgeschlossen. Dem Vernehmen nach wies das Opfer Stichverletzungen auf.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei nahm die Ermittlungen auf