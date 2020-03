Mordanklage nach Tod einer Schwangeren

Für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ist der Ex-Freund (36) des Opfers eindeutig der Mörder. Seine Verteidigerin hingegen sieht schlampige Ermittlungen der Justiz. Entsprechende Hinweise seien bei den Haftbeschwerden bisher ignoriert worden. Daher will die Verteidigerin nun die Anklage beeinspruchen und erreichen, dass das Verfahren gegen den Ex-Fußball-Schiedsrichter in ein anderes Bundesland verlagert wird.

In einem der bizarrsten Tötungsdelikte des vergangenen Jahres wurde nun in Kärnten Mordanklage erhoben. Sie richtet sich gegen einen dreifachen Familienvater (36), der seit Sommer 2019 in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird vorgeworfen, seine damals hochschwangere Geliebte (31) in deren Wohnung ...