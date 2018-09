Mordermittlung nach Tod in Wiener Hotelzimmer

Jene Deutsche, die Samstagvormittag tot in einem Hotel in Wien-Favoriten gefunden wurde, ist erdrosselt worden. Das hat die Obduktion der aus dem Raum Düsseldorf stammenden 25-Jährigen ergeben, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Die festgenommene Tatverdächtige, eine 31 Jahre alte Österreicherin, wurde am Sonntag weiter einvernommen.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Die Hintergründe der Tat sind noch unklar