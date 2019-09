Mordkomplott gegen Ex-Schwiegersohn: Prozess in Wien

Wegen versuchter Anstiftung zum Mord an seinem Ex-Schwiegersohn muss sich ab Dienstag in einer auf zwei Tage anberaumten Verhandlung ein 54 Jahre alter Familienvater am Wiener Landesgericht verantworten. Laut Anklage soll er aus gekränkter Ehre gehandelt haben, nachdem sich herausgestellt hatte, das der Ex-Schwiegersohn ein außereheliches Kind mit seiner Schwägerin gezeugt hatte.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt