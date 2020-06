Mordprozess gegen 36-Jährigen: Angeklagter beteuert Unschuld

Der Mordprozess gegen einen 36-jährigen Kärntner ist am Donnerstagvormittag am Landesgericht Klagenfurt mit der Einvernahme des Angeklagten fortgesetzt worden. Wie schon im Ermittlungsverfahren beteuerte er seine Unschuld. Während der Tatzeit sei er zwei Stunden lang in seinem Auto gesessen und habe nachgedacht, sagte er vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Christian Liebhauser-Karl.

SN/APA/PETER LINDNER Angeklagter bestreitet die Tat