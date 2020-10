Mordprozess gegen Kärntner Frauentrio

Am Landesgericht Klagenfurt findet am Montag ein Mordprozess gegen drei Frauen aus dem Raum Villach statt. Die drei waren bereits einmal verurteilt worden, der Oberste Gerichtshof hob jedoch einen Großteil des Urteils auf. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei der drei Frauen Mord an einer 72-Jährigen vor, dazu kommen Vorwürfe wegen Brandstiftung und wegen Betrugs.

SN/APA (Archiv)/DANIEL RAUNIG Schuldsprüche im ersten Verfahren vom OGH aufgehoben