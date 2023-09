Mordprozess in Graz um Tod eines Nebenbuhlers

Ein tödlicher Stich in den Hals eines Mannes in Graz hat seit einem Jahr die Ermittler und das Gericht beschäftigt: Der 64-Jährige, der vor einem Jahr im Streit seinen Gegner getötet haben soll, musste sich zuerst wegen Notwehrüberschreitung verantworten. Doch die Richterin fällte ein Unzuständigkeitsurteil, also fand am Mittwoch im Straflandesgericht ein Prozess wegen Mordes statt. Der Angeklagte blieb bei seiner Notwehrversion und fühlte sich darüber hinaus nicht schuldig.

BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER/KARIN ZEH Mordprozess in Graz: Angeklagter will in Notwehr gehandelt haben