Mordprozess in Klagenfurt - Für Psychiater zurechnungsfähig

Bei einem Mordprozess am Klagenfurter Landesgericht hat am Montag der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann der 47-jährigen Angeklagten Zurechnungsfähigkeit zugebilligt. Es gebe keine Anzeichen für eine schwere psychische Erkrankung, sagte er vor dem Geschworenengericht. Der Frau wird vorgeworfen, ihren 14-jährigen Sohn und sich selbst mit Kohlenmonoxid vergiftet zu haben. Beide überlebten, schwebten bei ihrer Auffindung im August 2020 aber in Lebensgefahr.

SN/APA/MICHAEL WALCHER Mutter und Sohn erlitten Rauchgasvergiftungen