Mordprozess in NÖ wegen Verhandlungsunfähigkeit abgesagt

Ein für Donnerstag geplanter Mordprozess gegen einen 83-Jährigen am Landesgericht Korneuburg ist abgesagt worden. Der Angeklagte sei dauerhaft verhandlungsunfähig, teilte Sprecher Wolfgang Schuster-Kramer der APA mit. Der Pensionist soll heuer am 25. März in einer Wohnung in Stockerau (Bezirk Korneuburg) seine 86-jährige Lebensgefährtin erstochen haben. Danach soll er versucht haben, Suizid zu begehen.

SN/APA/MONATSREVUE/THOMAS LENGER/MO In diesem Haus wurde die tote Frau gefunden