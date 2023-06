Mordprozess in Vbg.: Angeklagter bestritt Tötungsabsicht

Weil er seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einem Küchenmesser getötet haben soll, muss sich ein 36-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Feldkirch wegen Mordes verantworten. Er stach im August 2022 im Eingangsbereich ihres Wohnhauses in Gegenwart eines gemeinsamen Kindes 30 Mal auf die 32-Jährige ein und verletzte sie an Bauch und Oberkörper. Die Frau starb trotz Reanimationsversuchen an Ort und Stelle. Vor Gericht bestritt der Mann die Tötungsabsicht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOCHEN HOFER Mordprozess am Landesgericht Feldkirch nach Femizid im Vorjahr