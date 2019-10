Mordprozess nach Bluttat an 16-Jähriger in Steyr begonnen

Der Prozess wegen Mordes an einer 16-Jährigen im Dezember 2018 in ihrem Kinderzimmer in Steyr hat am Dienstag unter riesigem Publikums- und Medieninteresse begonnen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch, Besucher mussten sich ausweisen und Mobiltelefone abgeben. Vor Prozessbeginn stand eine lange Schlange vor dem Landesgericht Steyr an.

Zu der Bluttat war es am 8. Dezember 2018 gekommen