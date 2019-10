Mordprozess ohne Leiche: Geständnis widerrufen

Indem er einem Bekannten mit einem Hammer zwei Schraubenzieher in den Schädel schlug, soll ein 29 Jahre alter Mann Ende Mai 2019 einen 43-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Ottakring getötet haben. Am Donnerstag widerrief der gebürtige Ungar am Wiener Landesgericht, wo er sich gemeinsam mit seiner damaligen Freundin wegen Mordes zu verantworten hatte, sein nach der Festnahme abgelegtes Geständnis.

SN/APA/STEFAN SOMWEBER Ominöser Mordfall im Obdachlosenmilieu