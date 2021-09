Mordprozess um getötete Trafikantin: Todeskampf wurde auf Video aufgezeichnet

Er würgte, drosselte, zündete sein Opfer an und versperrte die Trafik. "Er wollte die Frau auslöschen", so die Staatsanwältin.

Die Anklägerin bereitet zur Eröffnung die im Schwurgerichtssaal anwesenden Personen auf das Schlimmste vor. Sie spricht von einem "außergewöhnlichen Fall". "Wir haben den gesamten Fall auf Video, nicht nur ihren fünfminütigen Todeskampf. Ich muss Ihnen sagen: Sie werden die Bilder so schnell nicht vergessen."

Seit Donnerstag sitzt ein 47-jähriger Wiener mit ägyptischen Wurzeln auf der Anklagebank. Wegen Mordes und Brandstiftung. Er soll am 5. März 2021 eine Trafikantin, seine langjährige Partnerin, in ihrer Trafik in der Nußdorfer Straße in Wien-Alsergrund derart zugerichtet haben, dass das Opfer 30 Tage später seinen Verletzungen erlag. Eine Überwachungskamera in dem kleinen Verkaufslokal zeichnete alles auf. Die Staatsanwältin sagt: "Er wollte sie auslöschen. Er hat sie in der Öffentlichkeit hingerichtet."

Der 47-jährige Beschuldigte will von einem Mord nichts wissen. Vielmehr sieht er sich selbst in der Opferrolle. Niemals habe er im Sinn gehabt, seine um vieles jüngere Freundin, die 35-jährige Nadine, zu töten. "Ich wollte ihr Angst einjagen und wehtun, dass sie ins Spital kommt." Von Mitgefühl oder Mitleid ist beim Angeklagten nichts zu spüren, die Schuld sieht er beim Opfer. "Sie hat unsere Beziehung mit dem Fuß getreten. Sie hat daran gearbeitet, dass ich ins Gefängnis komme." An anderer Stelle meint er: "Zu einem gewissen Grad hat sie das verdient. Sie hat mich beschimpft und erniedrigt. Sie hat gelogen und betrogen." Sein Verteidiger: "Mein Mandant ist kein Monster. Er ist ein hilfsbereiter Mann."

Das sieht der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann anders: Er attestiert dem Beschuldigten eine schwerwiegende kombinierte Persönlichkeitsstörung mit sadistischen, narzisstischen und zwanghaften Zügen. Dem 47-Jährigen droht daher im Falle einer Verurteilung nicht nur eine lebenslange Haftstrafe, sondern auch die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Vier Jahre dauerte die On-off-Beziehung zwischen der Trafikantin und dem Angeklagten. Das Liebesverhältnis mit Unterbrechungen war geprägt von gegenseitigem Misstrauen, krankhafter Eifersucht und Kontrollzwang. Eineinhalb Jahre vor der Bluttat brachte der 47-Jährige heimlich ein Abhörgerät in der Trafik an und lauschte danach fast täglich. "Sie hat geflirtet, über mich geschimpft und ist auf Avancen der Kunden eingegangen", sagt der Beschuldigte. Er vermutet, dass sie ihn mit drei anderen Männern betrügt. Und er sieht die Schuld bei ihr: "Sie war krankhaft eifersüchtig. Sie hat die Daten von anderen Frauen in meinem Handy gelöscht."

Er verschafft sich heimlich einen Zweitschlüssel der Trafik - "damit ich sie erwische, mit wem sie schläft". Und er bedroht die 35-Jährige am Arbeitsplatz mit einem Springmesser - um sie einzuschüchtern, wie er meint. Im Jänner 2020 schickt ihr eine Freundin eine Nachricht: "Nadine, du bist in großer Gefahr."

In den Tagen vor dem Verbrechen spitzt sich die Lage zu, sein Misstrauen wächst: Die Trafikantin hat offensichtlich Angst vor ihrem eifersüchtigen Liebhaber, der bereits wegen Gewalt an seiner Ex-Frau vorbestraft war. Zwei Tage vor der Tat kündigt er in einer Nachricht an sie an, dass er sie verbrennen werde. Nadine engagiert einen Privatdetektiv, dem sie von ihren endgültigen Trennungsplänen erzählt und der an seinem Auto einen Peilsender anbringen möchte. All diese Gespräche hört der Angeklagte mit.

Er besorgt sich bei einer Tankstelle vier Liter Benzin. Am 5. März fährt er laut Anklage wutentbrannt zur Trafik. Er lässt den Rollbalken herunter, schlägt auf sie ein, würgt die Frau mit einem mitgebrachten Kabel eindreiviertel Minuten (so der Gutachter), verschüttet und entzündet das Benzin auf ihr. Danach sperrt er sein Opfer in der Trafik ein. Es stirbt am 3. April an Multiorganversagen. Die Staatsanwältin dazu: "Meine Worte schaffen es nicht, die Brutalität und Vehemenz des Angriffs zu beschreiben." Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.