Mordprozess um in Kaserne erschossenen Rekruten beginnt

Am Donnerstag wird am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen jungen Soldaten eröffnet, der am 9. Oktober 2017 in der Albrechtskaserne einen 20 Jahre alten Rekruten erschossen hat. Während der 22-Jährige und sein Rechtsvertreter Manfred Arbacher-Stöger (Kanzlei Rifaat) von einem Schießunfall sprechen, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der junge Mann vorsätzlich getötet wurde.

SN/APA/HANS PUNZ In dieser Kaserne kam es zu dem tödlichen Schuss