Mordprozess um Kopfschuss in Wien: Angeklagter schweigsam

Schweigsam hat sich am Donnerstag der Angeklagte zum Auftakt eines spektakulären Mordprozesses im Wiener Landesgericht gegeben. "Es tut mir leid, dass jemand gestorben ist. Aber ich bin unschuldig", sagte der 28-Jährige, der am 16. April 2017 einen 26-Jährigen in der Brigittenau mit einem Kopfschuss vorsätzlich getötet haben soll. Abgesehen davon war er zu keinen weiteren Angaben bereit.

Verdächtiger äußert sich nicht mehr und lässt seine Anwälte sprechen