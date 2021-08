Mordprozess um Tötung von Tschetschenen in NÖ gestartet

Ein brisanter Prozess hat am Freitagvormittag am Landesgericht Korneuburg unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Ein Tschetschene musste sich wegen Mordes verantworten, weil er am 4. Juli 2020 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) den Videoblogger Mamichan U. alias Martin B., Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow, erschossen haben soll. Dem 48-jährigen Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Er bekannte sich nicht schuldig.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Verhandlung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen