Nach dem Platzen der ÖVP-FPÖ-Koalition weiß niemand, wie es mit den Ergebnissen der Taskforce Strafrecht weitergeht. Die Justiz beginnt, die Tötungsdelikte aufzuarbeiten.

Das Urteil war nach wenigen Stunden gefällt. 20 Jahre Haft gab es am Innsbrucker Landesgericht am Montag für einen Syrer (30), der vergangene Weihnachten seine Ehefrau in einer Flüchtlingsunterkunft erschlagen hatte. Außerdem hatte er sie eine Minute lang gewürgt. Der ...