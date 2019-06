Mordverdacht: 16-Jährige in der Weststeiermark tot

Eine 16-Jährige ist Donnerstagabend tot in der Wohnung eines 42-Jährigen aus Deutschlandsberg gefunden worden. Der Mann war selbst am Abend zur Polizei gegangen und hatte den Tod der Jugendlichen gemeldet. Wie sie starb, ist bisher nicht bekannt, aber das Mädchen dürfte Würgemale am Hals haben, es besteht Verdacht auf Mord. Die Obduktion und die Vernehmung des Verdächtigen begannen Freitagmittag.

SN/APA/ELMAR GUBISCH Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus